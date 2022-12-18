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Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

Сегодня 19:04
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В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами. Все из-за отсутствия уличного освещения.

Вчера в Днепре мужчина попал под колеса эвакуатора и погиб. Несчастный случай произошел из-за того, что пешехода не увидел в темноте водитель.

Министерство внутренних дел дало советы по одежде в «темные времена».

В МВД советуют:

  • надевать светлую одежду
  • носить фликеры (световозвращающие элементы)
  • надеть фликеры на любимцев
  • на велосипеды устанавливать фонари
  • на детей клеить по несколько фликеров в верхней части тела
Новости Днепра про Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

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Новости Днепра про Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колесаУкраїнська Новости Днепра про Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колесаРусский

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