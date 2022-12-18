Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

Вчера в Днепре мужчина попал под колеса эвакуатора и погиб. Несчастный случай произошел из-за того, что пешехода не увидел в темноте водитель.
Министерство внутренних дел дало советы по одежде в «темные времена».
В МВД советуют:
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Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света…
В Днепре на жилмассиве Тополь открыли еще один пункт обогрева.
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Захватите с собой зонт!
Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света читайте далее.
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