Темные улицы без света: что надеть, чтобы не попасть под колеса

В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами. Все из-за отсутствия уличного освещения.

Вчера в Днепре мужчина попал под колеса эвакуатора и погиб. Несчастный случай произошел из-за того, что пешехода не увидел в темноте водитель.

Министерство внутренних дел дало советы по одежде в «темные времена».

В МВД советуют:

надевать светлую одежду

носить фликеры (световозвращающие элементы)

надеть фликеры на любимцев

на велосипеды устанавливать фонари

на детей клеить по несколько фликеров в верхней части тела

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