Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущих

Телеканал ДніпроTV объявил кастинг. Телеканал ДніпроTV ищет талантливых и креативных людей, желающих попробовать себя в телевизионной сфере и погрузиться в съемочный процесс.
Заполняй форму и приходи, чтобы стать частью команды главного телеканала Днепра!
Кастинг состоится 16 октября в 17.00. Адрес: ул. Староказацкая, 58.Виктория
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