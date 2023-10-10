Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущих

Если тебя привлекает яркий свет софитов и ты мечтаешь стать телезвездой – попробуй свои силы в качестве телеведущего.

Телеканал ДніпроTV объявил кастинг. Телеканал ДніпроTV ищет талантливых и креативных людей, желающих попробовать себя в телевизионной сфере и погрузиться в съемочный процесс.

Заполняй форму и приходи, чтобы стать частью команды главного телеканала Днепра!

Кастинг состоится 16 октября в 17.00. Адрес: ул. Староказацкая, 58.

Українська Русский

Автор: