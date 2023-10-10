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Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущих

Сегодня 10:20
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Если тебя привлекает яркий свет софитов и ты мечтаешь стать телезвездой – попробуй свои силы в качестве телеведущего.

Новости Днепра про Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущих

Телеканал ДніпроTV объявил кастинг. Телеканал ДніпроTV ищет талантливых и креативных людей, желающих попробовать себя в телевизионной сфере и погрузиться в съемочный процесс.

Заполняй  форму и приходи, чтобы стать частью команды главного телеканала Днепра!

Кастинг состоится 16 октября в 17.00. Адрес: ул. Староказацкая, 58.

Новости Днепра про Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущихУкраїнська Новости Днепра про Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущихРусский

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