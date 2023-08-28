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  • «Тебе не место здесь — тебе место в пакете»: в Каменском пьяные девушки обругали раненого бойца

«Тебе не место здесь — тебе место в пакете»: в Каменском пьяные девушки обругали раненого бойца

Сегодня 16:27
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В Каменском разгорелся скандал из-за девушек, которые оскорбляли раненого военного.

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Детали инцидента сообщил сам военный Константин Проценко на своей Instagram-странице.

Константин рассказал, что инцидент произошел в ночь на 27 августа. Во время комендантского часа у дома по адресу Героев, 2 четыре девушки устроили пьяные и громкие посиделки. В какой-то момент они начали ссориться, из-за чего побудили жильцов дома и живущего там военного.

Мужчина решил спуститься вниз и сделать замечание громким гулякам. Однако девушки не отреагировали на просьбу, а стали ругаться на Константина.

Решил выйти, обругать, чтобы они ушли. Подойдя понял, что это девушки и под хорошим градусом. Максимально адекватно попросил, чтобы они разошлись. Получил агрессивный отказ, продемонстрировал, что я с палочкой после ранения, мне неинтересно выяснять отношения. И в тот момент начал выслушивать от них невероятные вещи, что я вы******сь, что военный, что чтобы я вернулся в Бахмут, что меня там застрелят, все, конечно, с «хорошей» бранью…, — написал военный Константин.

Об этой ситуации Константин рассказал в своих соцсетях, после чего на него набросились защитники девушек, пожелавших военному вернуться домой «в пакете».

Предварительно, личности двух девушек установили. Это местные жительницы, которым по 17 и 19 лет.

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