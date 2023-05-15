Таинственное сияние да Винчи: когда и как жители Днепра смогут увидеть редкое космическое явление

В эти выходные мы сможем наблюдать "сияние да Винчи",

Так называется космическое явление, возникающее когда солнечный свет отражается от поверхности Земли и освещает Луну. Его еще называют пепельным свечением Луны.

Первым этот феномен описал Леонардо да Винчи еще в 16 веке.

Когда можно увидеть

Наблюдать этот необычный космический феномен можно в воскресенье, 21 мая. Об этом пишет The Guardian. Увидят его и жители Днепра. Около 23:00 по Киеву нужно будет посмотреть на запад. На Луне будет виден тонкий полумесяц.

Как возникает «сияние да Винчи»

По сути, такое явление технически обозримо во время любого новолуния, но на этот раз его можно подробно увидеть невооруженным глазом.

Пепелящее свечение Луны возникает тогда, когда свет от Солнца отражается от этажа Земли и освещает темную сторону спутника, которую мы обычно не можем увидеть. Часть света поглощает поверхность небесного тела, поэтому мы и можем наблюдать тусклый свет, ведь он отражается два раза.

Увидеть это явление можно еще в течение пяти дней после новолуния 21 мая, но тогда нужно доставать телескоп.

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