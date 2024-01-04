Татуировка на левой руке: на Днепропетровщине полиция разыскивает 15-летнюю девочку

Нужна ваша помощь!

Криворожские правоохранители разыскивают 15-летнюю Марию Сандай.

Известно, что 3 января девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы красно-рыжие по плечи, глаза зеленые.

Была одета: белая длинная куртка, черная кофта, черные джинсы, черные кроссовки.

Особые приметы: татуировка на левой руке в виде бабочки со звездами.

Если вы видели эту девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-926-63-40, 097-304-20-89, 102.

Важна любая информация!

Обновлено: правоохранители разыскали девочку, с ней все хорошо, жертвой преступления она не стала!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-го.

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