Татуировка на левой руке: на Днепропетровщине полиция разыскивает 15-летнюю девочку

Криворожские правоохранители разыскивают 15-летнюю Марию Сандай.
Известно, что 3 января девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы красно-рыжие по плечи, глаза зеленые.
Была одета: белая длинная куртка, черная кофта, черные джинсы, черные кроссовки.
Особые приметы: татуировка на левой руке в виде бабочки со звездами.
Если вы видели эту девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-926-63-40, 097-304-20-89, 102.
Важна любая информация!
Обновлено: правоохранители разыскали девочку, с ней все хорошо, жертвой преступления она не стала!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ищут 61-летнего мужчину, который пропал без вести в сентябре 2023-го.
Читайте также:
Автор:
Также в Днепре сегодня по некоторым адресам нет воды.
С начала этого года жители Днепра, чье жилье пострадало от…
В рамках одного из самых больших обменов из плена вернулись…
Днепр – город на холмах. Часть территорий населенного пункта находится…
Также в Днепре сегодня по некоторым адресам нет воды.
Не игнорируйте тревоги!
С начала этого года жители Днепра, чье жилье пострадало от ракетных атак и при этом они сделали ремонт за свои деньги могут получить компенсацию за проведенные работы и строительные материалы. Средства будут переведены на счет в рамках программы «єВідновлення».
В ГУР отметили, что причины возгорания самолета уточняются.
В рамках одного из самых больших обменов из плена вернулись два военных из Криворожья.
Днепр – город на холмах. Часть территорий населенного пункта находится на высотах, а часть – в низине, которые еще сто лет назад прозвали «балками». В этих низинах строились заводы, обустраивались поселки и тут до сих пор живут люди.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
На 74-м году жизни скончалась Тамара Николаевна Ковалева.
Важная информация!
Днепряне ностальгируют по зверинцу, который раньше был напротив "Озерки".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!