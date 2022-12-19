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Таскал за волосы собственную мать: приговор суда удивляет

Сегодня 22:00
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В Кривом Роге мужчина ссорился и таскал за волосы собственную мать.

Новости Днепра про Таскал за волосы собственную мать: приговор суда удивляет

Терновский районный суд рассмотрел дело в отношении жителя Кривого Рога, который совершил домашнее насилие в отношении матери. Материалы были опубликованы на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Мужчина толкал, нецензурно выражался в ее сторону и таскал за волосы. В результате своих действий он нанес женщине моральное и физическое насилие. В суд фигурант не пришел.

Суд обязал правонарушителя уплатить штраф в размере 170 гривен по ст. 173-2 КУоАП «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола».

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