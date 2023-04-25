Танцовщица из Каменского стала чемпионкой Европы

В них участвовала воспитанница танцевально-спортивного клуба «Сокол» из Каменского Екатерина Петрушевская. В паре с Максимом Онофрийчуком она стала чемпионкой Европы и заняла 1 место в категории «Молодежь до 19 лет».
Об этом сообщили в Каменском РВА.
Испытать себя и составить конкуренцию мировым бальникам очень сложно. Но Екатерине Петрушевской и Максиму Онофрийчук это удалось блестяще. Выступление украинской пары стало непревзойденным и вызвало безумный восторг и овации у зрителей и судей.
Искренне радуемся и гордимся нашей землячкой! Болеем и желаем дальнейших триумфальных побед и наград! – сказано в сообщении.
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