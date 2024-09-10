Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

Центральный универмаг на проспекте Яворницкого был открыт в 1939 году. В 1970-х годах его реконструировали и увеличили торговую площадь в несколько раз. А в начале 2000-х годов возле ЦУМа появилось круглое стеклянное здание «Ротонда». Сейчас она заброшена.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел ЦУМ без стеклянной пристройки.

Изначально при строительстве «Ротонды» планировалось, что она станет частью ЦУМа после его очередной реконструкции. Был разработан целый проект по обновлению центрального магазина, но реализовать удалось его лишь частично – в виде стеклянной «башни».

Автором проекта выступил архитектор Александр Дольник, но из-за того, что задумка была реализована владельцем здания с нарушением строительных норм, позже архитектор отказался от авторства проекта.

Изначально в «Ротонде» располагалось несколько магазинов, но со временем здание перестало интересовать арендаторов, хоть и находилось в центре города. Там планировали сделать ремонт, но и до этого дело не дошло. Уличные хулиганы периодически били окна в пристройке. Через них можно было разглядеть горы мусора в помещении.

В 2022 году городская комиссия ТЭБ и ЧС провело проверку «Ротонды» и выяснило, что в строении повреждены конструкции, просел фундамент, а качество стройматериалов не подтверждено сертификатами – бывший владелец «Ротонды» во время ее возведения решил сэкономить средства.

Сейчас здание признано аварийным и стоит пустым.

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