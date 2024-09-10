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Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

Сегодня 14:33
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Центральный универмаг на проспекте Яворницкого был открыт в 1939 году. В 1970-х годах его реконструировали и увеличили торговую площадь в несколько раз. А в начале 2000-х годов возле ЦУМа появилось круглое стеклянное здание «Ротонда». Сейчас она заброшена.

Новости Днепра про Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел ЦУМ без стеклянной пристройки.

Новости Днепра про Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

Изначально при строительстве «Ротонды» планировалось, что она станет частью ЦУМа после его очередной реконструкции. Был разработан целый проект по обновлению центрального магазина, но реализовать удалось его лишь частично – в виде стеклянной «башни».

Автором проекта выступил архитектор Александр Дольник, но из-за того, что задумка была реализована владельцем здания с нарушением строительных норм, позже архитектор отказался от авторства проекта.

Новости Днепра про Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

Изначально в «Ротонде» располагалось несколько магазинов, но со временем здание перестало интересовать арендаторов, хоть и находилось в центре города. Там планировали сделать ремонт, но и до этого дело не дошло. Уличные хулиганы периодически били окна в пристройке. Через них можно было разглядеть горы мусора в помещении.

Новости Днепра про Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

В 2022 году городская комиссия ТЭБ и ЧС провело проверку «Ротонды» и выяснило, что в строении повреждены конструкции, просел фундамент, а качество стройматериалов не подтверждено сертификатами – бывший владелец «Ротонды» во время ее возведения решил сэкономить средства.

Сейчас здание признано аварийным и стоит пустым.

Новости Днепра про Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

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