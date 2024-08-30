Такого здесь еще не было: в Днепре в яхт-клубе Сич заметили невиданное количество лебедей (ФОТО)

Многодетная семья лебедей плавала в пруду рядом с утками-мандаринками.

Многодетная семья лебедей плавала в пруду рядом с утками-мандаринками.

Семья из более 15 лебедей плавала в пруду, сообщает Днепр Инфо.

Лебеди в яхт-клубе Сич явление привычное, но такого количества птиц здесь одновременно еще не видели.

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