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Ситуация со светом и водой в Днепре вечером 18 апреля

Сегодня 18:45
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В Днепре и области частично возобновили подачу воды.

Новости Днепра про Ситуация со светом и водой в Днепре вечером 18 апреля

По состоянию на 18.00 завершены аварийные работы в поселке Братское. Уже восстановлено водоснабжение у жителей поселков: Братское, Опытное, Новоалександровка, Ракшевка, Волосское, Сажевка, Старые Кодаки, Военный городок, Южный.

Бригада «Теплоэнерго» уже завершила работы на теплораспределительном пункте и возобновила его работу. Возобновлено водоснабжение на ул. Рабочая, 152, 154, 160.

В настоящее время коммунальщики выполняют аварийно-восстановительные работы на ул. Сергея Кульчинского, 106А. Из-за этого прекращено водоснабжение жителей поселка Чапли.

Также продолжаются аварийные работы на ул. Десантная, 3. Поэтому временно прекращено водоснабжение в домах №1-23 по ул. Десантная.

Продолжаются аварийные работы по ул. Коксовая, 18. Из-за этого прекращено водоснабжение на ул. Коксовая, 6-28, ул. Каменская, 16-30, ул. Воссоединения, 25. Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают стабильно. Отключения электроэнергии на этих объектах отсутствуют. Аварийные ситуации тоже не зафиксированы.

Бригады КП «Днепрводоканал» и коммунальных предприятий города в случае необходимости готовы оперативно приступить к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 19 апреля, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • бульвар Звездный, 1, 1А, 1Д;
  • пер. Звездный, 1, 1Д;
  • тупик Запорожский, 1.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграмм-канале предприятия.
  
В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. 

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Ситуация со светом и водой в Днепре вечером 18 апреляУкраїнська Новости Днепра про Ситуация со светом и водой в Днепре вечером 18 апреляРусский

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