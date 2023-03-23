Ситуация со светом и водой в Днепре на вечер 23 марта

В Днепре сегодня, 23 марта, обесточиваний не было. Коммунальные службы работали над восстановлением водоснабжения в дома горожан.

По состоянию на 18:00 аварийные бригады КП «Днепрводоканал» завершили работы на следующих объектах:

ул. Мукачевская, 220 — выполнены аварийные работы, возобновлена подача воды жителям пос. Диевка-2;

ул. Выставочная, 30 – завершены аварийно-восстановительные работы. Жители пер. Днепрогэс уже с водой;

в пос. Старые кодаки также выполнены аварийные работы. Водоснабжение в пос. Сажевка и Старые Кодаки – восстановлены.

Коммунальные службы Днепра уже завершают и работу по заявкам горожан. Сегодня бригады КП «Днепрводоканал» взяли в работу очистку несколько десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения.

Эти работы производятся без отключений воды для населения.

Бригады КП «Днепрводоканал» и коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также повреждений на сетях водоснабжения.

В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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