Ситуация со светом и водой в Днепре на вечер 23 марта

По состоянию на 18:00 аварийные бригады КП «Днепрводоканал» завершили работы на следующих объектах:
Коммунальные службы Днепра уже завершают и работу по заявкам горожан. Сегодня бригады КП «Днепрводоканал» взяли в работу очистку несколько десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения.
Эти работы производятся без отключений воды для населения.
Бригады КП «Днепрводоканал» и коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также повреждений на сетях водоснабжения.
В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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