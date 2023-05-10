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Ситуация сложная: что происходит на фронте сегодня 10 мая

Сегодня 18:45
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Россияне совершили более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Новости Днепра про Ситуация сложная: что происходит на фронте сегодня 10 мая

В течение этих суток противник нанес 1 ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка и Спирно.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести пришествие. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клищиевка и Курдюмовка.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

Нанес авиаудары по районам Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав.

Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Берегово Херсонской области и город Херсон.

Происшествия

Отмечается массовое недовольство местных жителей из временно захваченного Токмака Запорожской области, которых российская оккупационная администрация «эвакуировала» в Бердянск. В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасающих бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели. Также, оккупанты запретили на неопределенный срок «эвакуированным» гражданам возвращаться обратно в город Токмак.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. Так, в Луганске помещения трех местных больниц полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.

Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Так, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым. Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Потери врага

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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Новости Днепра про Ситуация сложная: что происходит на фронте сегодня 10 маяУкраїнська Новости Днепра про Ситуация сложная: что происходит на фронте сегодня 10 маяРусский

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