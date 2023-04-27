Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ситуация с водоснабжением в Днепре вечером 27 апреля

Сегодня 19:15
просмотров

По состоянию на вечер 27 апреля коммунальщики Днепра завершили почти все аварийные и аварийно-восстановительные работы.

Новости Днепра про Ситуация с водоснабжением в Днепре вечером 27 апреля

Коммунальщики выполнили регламентные работы на просп. Слобожанском, 56. Повышающая насосная станция в работе, восстановлено водоснабжение по следующим адресам:

  • просп. Слобожанский, д. 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, д. 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, д. 1-72;
  • ул. Батумская, д. 8-64;
  • ул. Старочумацкая, д. 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, д. 1-36,
  • ул. Яркая, д. 1-41;
  • ул. Дебальцевская, д. 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенняя, д. 7-13;
  • ул. Маршала Малиновского.

Также завершены работы на следующих объектах:

  • пер. Крушельницкой, 12. Возобновлено водоснабжение на ж/м Левобережный-2.
  • с. Новоалександровка по улице Парковая, 100. Жители улиц: Парковая, Балковая, Сурская, Березы, Победы, пер. Арендный уже с водой.
  • ул. Солидарности, 4. Подача воды по улице Солидарности 2,4,8 – восстановлена.
  • ул. Пугачева, 28 также завершены работы и возобновлено водоснабжение по этой улице.

В данный момент снижено давление воды на ж/м Приднепровск из-за аварийных работ по ул. Автопарковая, 7А.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Читайте также:

Новости Днепра про Ситуация с водоснабжением в Днепре вечером 27 апреляУкраїнська Новости Днепра про Ситуация с водоснабжением в Днепре вечером 27 апреляРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Бак оказался пустым: на Днепропетровщине с грузовика слили около 200 литров дизтоплива
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Бак оказался пустым: на Днепропетровщине с грузовика слили около 200 литров дизтоплива

    В Днепровском районе трое мужчин слили из грузовика около 200…

    В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты
    Новости Днепра
    Сегодня 19:28
    В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты

    В 2021 году в Днепре заработал сервис аренды электросамокатов.

    Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля

    Украинские бойцы отразили 35 атак россиян в Донецкой области и…

    8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги
    Новости Днепра
    Сегодня 17:51
    8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги

    В больнице Днепра спасли молодого парня, который потерял обе ноги,…

    Последние новости

    Бак оказался пустым: на Днепропетровщине с грузовика слили около 200 литров дизтоплива
    Бак оказался пустым: на Днепропетровщине с грузовика слили около 200 литров дизтоплива

    В Днепровском районе трое мужчин слили из грузовика около 200 литров дизтоплива.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты
    В Днепре на Монастырском острове кто-то выбросил в мусорку шеринговые самокаты

    В 2021 году в Днепре заработал сервис аренды электросамокатов.

    Сегодня 19:28
    1
    просмотров
    Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму
    Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму

    Крутой флешмоб!

    Сегодня 18:52
    0
    просмотров
    Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля
    Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля

    Украинские бойцы отразили 35 атак россиян в Донецкой области и уничтожили средство противовоздушной обороны РФ.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги
    8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги

    В больнице Днепра спасли молодого парня, который потерял обе ноги, спасая раненого друга из окопа.

    Сегодня 17:51
    1
    просмотров
    Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция
    Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция

    С 2021 года в Украине трудовые книжки из бумажных превратились в электронные. Пока еще в ходу и те и те, но параллельно обычной учет стажа ведется «онлайн». Электронная трудовая позволяет в будущем начислять пенсии в автоматическом режиме, она не потеряется…

    Сегодня 17:22
    просмотров
    В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на «зебре»: ребенок сейчас в реанимации Днепра
    В Каменском авто сбило 5-летнюю девочку на «зебре»: ребенок сейчас в реанимации Днепра

    В Каменском задержан 26-летний водитель, сбивший 5-летнюю девочку на пешеходном переходе.

    Сегодня 17:21
    просмотров
    В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса
    В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса

    Важно!

    Сегодня 16:45
    0
    просмотров
    Мэр Новомосковска объяснил, почему город не будут переименовывать в «Новик»
    Мэр Новомосковска объяснил, почему город не будут переименовывать в «Новик»

    Для Новомосковска, что на Днепропетровщине, выбирают новое название. Если в свое время "Днепропетровск" получил сокращенное "народное" название "Днепр", то в этот раз так не произойдет. Мэр города объяснил почему.

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров
    В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка
    В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка

    В Днепре спасали собачку.

    Сегодня 16:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх