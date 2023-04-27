Ситуация с водоснабжением в Днепре вечером 27 апреля

Коммунальщики выполнили регламентные работы на просп. Слобожанском, 56. Повышающая насосная станция в работе, восстановлено водоснабжение по следующим адресам:
Также завершены работы на следующих объектах:
В данный момент снижено давление воды на ж/м Приднепровск из-за аварийных работ по ул. Автопарковая, 7А.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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