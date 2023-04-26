Ситуация с водоснабжением в Днепре на утро 26 апреля

Водоснабжение будет восстановлено сразу после окончания работ.
Все остальные повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
Никакие аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксированы.
За прошедшие сутки, 25 апреля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 25 засоров на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 16 повреждений на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:
ул. Малиновского, 93;
Тополь-1, 5;
ул. Магаданская, 54.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
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