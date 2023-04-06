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Ситуация с водоснабжением на вечер 6 апреля

Сегодня 19:45
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По состоянию на 18.00 коммунальщики завершили аварийные работы на повышающей насосной станции на ул. Рыбинская.

Новости Днепра про Ситуация с водоснабжением на вечер 6 апреля

Возобновлено водоснабжение на просп. Гагарина, 100-124.
 
ул. Пристань;
ул. Воспоминаний, 2-51;
ул. Рыльского, 1-88;
поселок Одинковка.
 
По состоянию на 18:00 продолжаются аварийные работы по просп. Мира, 63. Из-за этого прекращено водоснабжение в домах №81 и №87 по просп. Мира.
 
Коммунальщики продолжают работать по заявкам горожан по очищению засоров на сетях водоотведения, а также по устранению повреждений на сетях водоснабжения. Большинство этих работ аварийные бригады производят без отключения подачи воды в дома днепрян.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Отключения электроэнергии на этих объектах отсутствуют.
 
В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.
 
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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