Ситуация с водоснабжением на вечер 6 апреля

По состоянию на 18.00 коммунальщики завершили аварийные работы на повышающей насосной станции на ул. Рыбинская.

Возобновлено водоснабжение на просп. Гагарина, 100-124.

ул. Пристань;

ул. Воспоминаний, 2-51;

ул. Рыльского, 1-88;

поселок Одинковка.

По состоянию на 18:00 продолжаются аварийные работы по просп. Мира, 63. Из-за этого прекращено водоснабжение в домах №81 и №87 по просп. Мира.

Коммунальщики продолжают работать по заявкам горожан по очищению засоров на сетях водоотведения, а также по устранению повреждений на сетях водоснабжения. Большинство этих работ аварийные бригады производят без отключения подачи воды в дома днепрян.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Отключения электроэнергии на этих объектах отсутствуют.

В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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