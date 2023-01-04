Всю ситуацию с поставкой днепрянам коммунальных услуг – городские власти держат на контроле.
Все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают и обеспечивают теплоснабжение в дома днепрян.
По состоянию на 6:00 из-за стабилизационных отключений электроэнергии, введенных частными энергоснабжающими компаниями, остановлены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:
- ул. Генерала Пушкина;
- пр. Богдана Хмельницкого;
- Запорожское Шоссе;
- ул. Одоевского;
- ул. Толстого;
- ул. Е. Коновальца;
- пл. Соборная;
- ул. Архитектора Дольника;
- ул. Телевизионная;
- ул. Жуковского;
- ул. Гоголя,
- ул. Шевченко;
- ул. Паторжинского;
- ул. С. Ефремова;
- ул. Ивана Акинфиева;
- ул. Вернадского;
- пр. Дмитрия Яворницкого.
Также отсутствует подача электроэнергии на теплораспределительные пункты на Запорожском шоссе и ул. Паникахи.