Ситуация с водой, теплом и светом в Днепре утром 4 января

С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные станции (ПНС). Во все дома подаётся вода, давление водоснабжения также в норме.

Никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода пока нет.

За прошедшие сутки, 3 января, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 28 засоров на сетях водоотвода, а также ликвидировано 42 повреждения на сетях водоснабжения. Наиболее сложными были ситуации по следующим адресам:

ж/м Тополь-3, 30;

ул. Космическая, 13;

пер. Соломии Крушельницкой, 1;

ул. Немировича Данченко, 68;

ул. Новокрымская, 6

По заданию городского головы Днепра Бориса Филатова коммунальные службы снабжены всей необходимой техникой и материалами. Это позволяет качественно и оперативно выполнять аварийные и текущие ремонты на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

Всю ситуацию с поставкой днепрянам коммунальных услуг – городские власти держат на контроле. Все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают и обеспечивают теплоснабжение в дома днепрян. По состоянию на 6:00 из-за стабилизационных отключений электроэнергии, введенных частными энергоснабжающими компаниями, остановлены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по следующим адресам: ул. Генерала Пушкина;

пр. Богдана Хмельницкого;

Запорожское Шоссе;

ул. Одоевского;

ул. Толстого;

ул. Е. Коновальца;

пл. Соборная;

ул. Архитектора Дольника;

ул. Телевизионная;

ул. Жуковского;

ул. Гоголя,

ул. Шевченко;

ул. Паторжинского;

ул. С. Ефремова;

ул. Ивана Акинфиева;

ул. Вернадского;

пр. Дмитрия Яворницкого. Также отсутствует подача электроэнергии на теплораспределительные пункты на Запорожском шоссе и ул. Паникахи.

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