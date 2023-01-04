Всю ситуацию с поставкой днепрянам коммунальных услуг – городские власти держат на контроле.

Все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают и обеспечивают теплоснабжение в дома днепрян.

По состоянию на 6:00 из-за стабилизационных отключений электроэнергии, введенных частными энергоснабжающими компаниями, остановлены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:

  • ул. Генерала Пушкина;
  • пр. Богдана Хмельницкого;
  • Запорожское Шоссе;
  • ул. Одоевского;
  • ул. Толстого;
  • ул. Е. Коновальца;
  • пл. Соборная;
  • ул. Архитектора Дольника;
  • ул. Телевизионная;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Гоголя,
  • ул. Шевченко;
  • ул. Паторжинского;
  • ул. С. Ефремова;
  • ул. Ивана Акинфиева;
  • ул. Вернадского;
  • пр. Дмитрия Яворницкого.

Также отсутствует подача электроэнергии на теплораспределительные пункты на Запорожском шоссе и ул. Паникахи.