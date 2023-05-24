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Ситуация на фронте сегодня 24 мая: что известно

Сегодня 19:15
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Российские войска сосредоточили усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали 4 склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 24 мая: что известно

Российская Федерация, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну.

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки, состоялось 23 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки, Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Степного.

Осуществил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

В течение этих суток нашими защитниками уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и 1 разведывательный БпЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

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Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 24 мая: что известноУкраїнська Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 24 мая: что известноРусский

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