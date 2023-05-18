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Ситуация на фронте сегодня 18 мая

Сегодня 18:45
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В Донецкой области произошло 17 боевых столкновений, а украинские военные атаковали семь станций радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 18 мая

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери. Враг продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение этих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Нестерно, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны в очередной раз отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Вместе с тем, враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии соприкосновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Великая Новоселка.

Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и осуществил артобстрелы населенных пунктов.

Среди них — Бурлацкое, Донецкой области; Ольговское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также город Херсон.

Происшествия

Российские захватчики продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях Херсонской области, в частности, Генического района. Так, угрожая депортацией, оккупанты заставляют граждан Украины получать российские паспорта.

В отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила противника. Захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в доме, где проживают мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением.

В последнее время противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся тщательные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника

За эти сутки нашими защитниками было уничтожено 21 крылатую ракету и 7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.

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