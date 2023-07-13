Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на что

Сегодня 19:15
просмотров

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на что

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты «Калибр», 1 баллистическую ракету «Искандер-М» и 20 иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131».

В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 2 крылатые ракеты «Калибр» и 20 ударных дронов.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, пострадали мирные люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Камень Черниговской области; Покровка, Рясное Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого — Херсонской.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Читайте также:

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на чтоУкраїнська Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на чтоРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко
Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко

12 июля около 17.00 несовершеннолетний парень вышел с места нахождения в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулся.

Сегодня 19:45
1
просмотров
В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности
В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности

Важная информация!

Сегодня 19:21
5
просмотров
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.

Сегодня 18:45
3
просмотров
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою

Пока родители на работе, дети гуляют...

Сегодня 18:40
7
просмотров
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.

Сегодня 17:44
7
просмотров
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.

Сегодня 17:22
4
просмотров
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.

Сегодня 17:17
5
просмотров
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате
Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате

Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.

Сегодня 16:32
3
просмотров
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.

Сегодня 16:06
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх