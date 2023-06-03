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Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

Сегодня 08:53
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Сегодня ночью жители Днепра и области смогли наконец выспаться.

Новости Днепра про Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

Ведь ночь в регионе была тихой. Во всех громадах – без вражеских обстрелов.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо Силам обороны за каждую минуту нашего покоя, – отметил он.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревогу и берегите себя!

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