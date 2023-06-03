Ситуация на Днепропетровщине по состоянию на утро 3 июня

Ведь ночь в регионе была тихой. Во всех громадах – без вражеских обстрелов.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Спасибо Силам обороны за каждую минуту нашего покоя, – отметил он.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревогу и берегите себя!
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