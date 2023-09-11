Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе: стоит ли доставать пуховики

На этой неделе в Украине будет теплая и даже летняя погода, так что пуховики доставать еще рано.

Об этом рассказала на своей странице в Facеbook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 12 сентября температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20+26 градусов, в западных областях будет теплее всего – до +25+29 градусов, а в восточной части будет +20+24 градуса.

Дожди? Нет, не слышали! У нас – антициклон. Везде преимущественно солнечно, – отметила синоптик.

А уже ближе к середине недели – 14-15 сентября – пройдет атмосферный фронт с дождями и немного спустится температура воздуха. Однако, по словам Натальи Диденко, ничего существенного и резкого в погоде не произойдет.

Еще есть куча времени злоупотреблять милыми осенними стереотипами. А погода тем временем действительно из чистого золота. Атмосферного, – отметила синоптик.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: