Синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре до Рождества

Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.

До Рождества, которое в этом году празднуют 25 декабря, осталось чуть менее 10 дней. Несмотря на то, что зимние праздники уже близки, погода будет не по-зимнему теплой. По крайней мере, такой прогноз озвучила синоптикиня Наталья Диденко.

По словам синоптика, к Сочельнику будет тепло, без солнца и с аномальными для этого времени года «плюсами». В то же время, ожидается немало осадков, которые с разной интенсивностью выпадут почти по всей территории Украины.

Морозы ожидаются только в ближайшие две ночи — в субботу и воскресенье. 16-17 декабря в Украине температура воздуха ночью будет составлять на востоке, севере и в центральной части -3-9 градусов. На остальной территории ожидается 0-3 градуса мороза.

Ближе к вечеру субботы потеплеет до 0+5 градусов, только в восточных областях, в Полтавской и Днепре с районами задержатся морозы: -1-4 градуса. Тепло принесет с собой сначала мокрый снег, затем дожди.

Более или менее в ближайшие дни будет сухо на востоке. В целом, к Рождеству погода будет вялой, теплой и влажной.

В Днепр на следующей неделе ожидается плюсовая погода. Воздух прогреется до +4 ночью и +7 днем.

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