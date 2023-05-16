Сине-желтые котики: патриотический арт-объект появился в Кривом Роге

Местом для рисунка в Кривом Роге выбрали подземный переход, предварительно брали разрешение на уличный рисунок у городских властей.

Рисунок создали Игорь и Денис – художники из Одессы, которые ездят по Украине и оставляют яркие муралы на память. Ребята уже находились в Харькове и области, а также в деоккупированном Херсоне.

Арт-объект назвали «Любите Украину». Там изображены два котика оранжевого и синего цветов.

16 мая ребята завершили работу.

Источник: «Перший Криворізький»

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