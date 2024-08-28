«Сын родился, когда отец боролся за жизнь»: в Днепре спасают военного, в которого попал FPV-дрон

В больнице спасают Владислава, получившего ранения на фронте. Военный ехал в БТР, когда в него врезался вражеский FPV-дрон. В результате прямого попадания мужчина потерял руку и много крови.
По словам медиков, Владислав был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и оторванной вместе с суставом рукой. Военный несколько суток пролежал на аппарате ИВЛ, а впоследствии ему совершили несколько сложных операций.
После операции, продолжавшейся всю ночь, будучи на аппарате ИВЛ, попросил ручку и написал, что жена рожает. В тот же день приехала мама Владислава, показавшая фото новорожденного Захарчика. Он родился в день и время, когда врачи в операционном боролись за жизнь его папы. Сейчас тяжелораненый уже дышит самостоятельно. Были проведены 3 большие операции, перелито 4,5 л крови, стоят VAC-системы, – рассказывает главный врач одной из больниц Днепра Сергей.
Впереди у Владислава длительное лечение и реабилитация, но есть надежда, что мужчина сможет вернуться в семью и вместе с женой растить сына Захара.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра отключат воду.
В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.
В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.
Число пострадавших возросло до 9.
Некоторые хозяйства могут изменить размер субсидии.
В центре Днепра отключат воду.
В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.
В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.
Число пострадавших возросло до 9.
В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета.
В Днепре в сентябре снова будут выключать газ из-за плановых работ.
В Днепре не так много домов времен Екатеринослава сохранилось и было реконструировано. Часть из них благодаря этому находится во все еще отличном состоянии. Одно из таких зданий находится на Староказацкой улице.
Новый штамм коронавируса уже зафиксирован в Днепре.
Прощание с актером театра Шевченко, погибшим на фронте, состоится в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!