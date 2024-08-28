«Сын родился, когда отец боролся за жизнь»: в Днепре спасают военного, в которого попал FPV-дрон

В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение из-за FPV-дрона.

В больнице спасают Владислава, получившего ранения на фронте. Военный ехал в БТР, когда в него врезался вражеский FPV-дрон. В результате прямого попадания мужчина потерял руку и много крови.

По словам медиков, Владислав был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и оторванной вместе с суставом рукой. Военный несколько суток пролежал на аппарате ИВЛ, а впоследствии ему совершили несколько сложных операций.

После операции, продолжавшейся всю ночь, будучи на аппарате ИВЛ, попросил ручку и написал, что жена рожает. В тот же день приехала мама Владислава, показавшая фото новорожденного Захарчика. Он родился в день и время, когда врачи в операционном боролись за жизнь его папы. Сейчас тяжелораненый уже дышит самостоятельно. Были проведены 3 большие операции, перелито 4,5 л крови, стоят VAC-системы, – рассказывает главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

Впереди у Владислава длительное лечение и реабилитация, но есть надежда, что мужчина сможет вернуться в семью и вместе с женой растить сына Захара.

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