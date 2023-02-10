Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 9 крылатых ракет

Так, по данным от Воздушного командования Схід над Днепропетровщиной сбили 9 крылатых ракет.
Всего в зоне ответственности подразделения было сбито 13 крылатых ракет. Некоторые уничтожили на Харьковщине, Полтавщине и над Запорожьем.
Отметим, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с вечера 9 февраля по Украине выпустили 71 ракету. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 из них. Это были калибры и крылатые х101.
Напомним, две крылатые ракеты пролетели над территорией Молдовы и Румынии. Эту информацию официально подтвердили в ВСУ и Минобороны Молдовы, в то же время власти Румынии опровергли заявление ВСУ.
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