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  • Силы обороны отразили 40 вражеских атак на востоке и уничтожили станцию РЭБ, — Генштаб

Силы обороны отразили 40 вражеских атак на востоке и уничтожили станцию РЭБ, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные отразили 40 атак российских оккупантов на востоке и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Новости Днепра про Силы обороны отразили 40 вражеских атак на востоке и уничтожили станцию РЭБ, - Генштаб

Россияне продолжают атаковать не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. За сутки они совершили 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — с ЗРК С-300 по Славянску и Краматорску. К тому же, оккупанты совершили около 20 обстрелов из РСЗО.

Захватчики не отказываются от своих планов по оккупации украинской территории, несмотря на значительные потери. Продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки украинские защитники отбили около 40 вражеских атак.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано. Продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС Беларуси.
  • За сутки россияне обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки в Харьковской области.
  • На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Строевка, Дворечанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. От артиллерийских обстрелов пострадали Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Силы обороны отразили около 15 вражеских атак на указанном участке фронта. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, успеха не добились. Осуществили обстрелы населенных пунктов, в частности Новокалинового, Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где украинские военные отразили около 15 вражеских атак. В то же время, под российские атаки попали Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не предпринимали. Совершили обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. В течение суток обстреляли населенные пункты, недалеко от линии боевого столкновения. Среди них — Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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Новости Днепра про Силы обороны отразили 40 вражеских атак на востоке и уничтожили станцию РЭБ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Силы обороны отразили 40 вражеских атак на востоке и уничтожили станцию РЭБ, - ГенштабРусский

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