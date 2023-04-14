Силы обороны отразили 40 вражеских атак на востоке и уничтожили станцию РЭБ, — Генштаб

Россияне продолжают атаковать не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. За сутки они совершили 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — с ЗРК С-300 по Славянску и Краматорску. К тому же, оккупанты совершили около 20 обстрелов из РСЗО.
Захватчики не отказываются от своих планов по оккупации украинской территории, несмотря на значительные потери. Продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки украинские защитники отбили около 40 вражеских атак.
Тем временем авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
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