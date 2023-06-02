Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Силы обороны отразили 25 вражеских атак: ситуация на фронте сегодня

Сегодня 08:30
просмотров

Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак.

Новости Днепра про Силы обороны отразили 25 вражеских атак: ситуация на фронте сегодня

За прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа «Искандер» по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые частные и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Елино, Мостки, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области;

Середина-Буда, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка Харьковской.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки Луганской.

Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка — Луганской.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного на Донецкой.

Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска и Спорного Донецкой.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадовое, Торское, Спорное и Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

Нанес авиационные удары в районах Авдеевка и Водяное Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области;

Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Садовое, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно изолированных территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина российской федерации с обязательным отказом от украинского паспорта.

Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.

Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

Читайте також:

Новости Днепра про Силы обороны отразили 25 вражеских атак: ситуация на фронте сегодняУкраїнська Новости Днепра про Силы обороны отразили 25 вражеских атак: ситуация на фронте сегодняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ситуация на фронте сегодня 1 июня
    Новости Днепра
    Вчера 18:45
    Ситуация на фронте сегодня 1 июня

    Украинские военные отразили 19 вражеских атак на востоке и поразили…

    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая
    Новости Днепра
    31.05.2023 19:45
    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая

    Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации…

    Силы обороны отразили 22 вражеских атаки: ситуация на фронте сегодня 31 мая
    Новости Днепра
    31.05.2023 08:30
    Силы обороны отразили 22 вражеских атаки: ситуация на фронте сегодня 31 мая

    Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской…

    Ситуация на фронте сегодня 30 мая
    Новости Днепра
    30.05.2023 18:45
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая

    Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и…

    Последние новости

    Применили тяжелую артиллерию: рф атаковала Никополь
    Применили тяжелую артиллерию: рф атаковала Никополь

    В ночь с 1 на 2 июня армия россии атаковала Никополь из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    15 крылатых ракет и 18 дронов: в Генштабе назвали количество выпущенных и сбитых целей над Украиной
    15 крылатых ракет и 18 дронов: в Генштабе назвали количество выпущенных и сбитых целей над Украиной

    Российские военные в ходе массированной атаки сегодня ночью, 2 июня, выпустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока «Днепра»
    Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока «Днепра»

    В Днепре фанаты футбольного клуба "Днепр" продолжают проводить благотворительные акции в поддержку ВСУ. На этот раз лотом лотереи стала футболка игрока ФК “Днепр” Романа Зозули. Подписи на ней оставила вся команда.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    «Рожденный в Украине»: НБУ выпустил памятную монету
    «Рожденный в Украине»: НБУ выпустил памятную монету

    В четверг, 1 июня, Национальный банк Украины ввел памятную монету “Рожденный в Украине”. Она посвящена маленьким украинцам, которые родились и вынуждены жить во время войны. До начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине проживало более семи миллионов детей.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 2 июня: в Днепре ясно и без осадков
    Погода на 2 июня: в Днепре ясно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Ночь может быть сложной: жителей Днепра призвали реагировать на тревогу
    Ночь может быть сложной: жителей Днепра призвали реагировать на тревогу

    Пожалуйста, берегите себя!

    Вчера 23:56
    1
    просмотров
    Многодетная мама: 16-летняя украинка родила в скорой третьего ребенка
    Многодетная мама: 16-летняя украинка родила в скорой третьего ребенка

    В Закарпатской области 16-летняя девушка родила в карете скорой помощи своего третьего ребенка.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в Днепре
    Публичная ответственность: Филатов отреагировал на трагедию в столице, рассказав, какие меры будут приняты в Днепре

    После произошедшей в столице трагедии мэр Днепра Филатов заявил, что только публичность может преодолеть препятствия между некоторыми ведомствами, возникающими с обустройством укрытий.

    Вчера 21:21
    просмотров
    В Днепре на Запорожском шоссе мотоциклист и трактор не поделили дорогу: видео момента
    В Днепре на Запорожском шоссе мотоциклист и трактор не поделили дорогу: видео момента

    В четверг, 1 июня, в Днепре произошло ДТП на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи. Там столкнулись мотоциклист и трактор.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровскую область: подробности
    Враг атаковал Днепропетровскую область: подробности

    Врагом был нанесен артиллерийский удар и зафиксировано 2 случая атаки БпЛА на территории Никопольского района днем 1 июня.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх