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Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров

Сегодня 12:15
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Украинские военные уничтожили ракетный комплекс С300, из которого россияне убили новорожденного мальчика в Вольнянске.

Новости Днепра про Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров

Об этом сообщил  мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области.

Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С300, из которого российские террористы попали в местный роддом», — написал Федоров.

Напомним, в ночь на 23 ноября оккупанты обстреляли больницу в Вольнянске. Ракета разрушила двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В результате удара по роддому погиб новорожденный мальчик, которому было 2 дня.

По словам Федоров, в тот же день украинские силы сопротивления нашли место дислокации российского ракетного комплекса в селе Зеленый Яр, а артиллерия ВСУ уничтожила его.

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Новости Днепра про Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – ФедоровУкраїнська Новости Днепра про Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – ФедоровРусский

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