Силой затащил в свою квартиру: в Кривом Роге мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика

По данным следствия, подозреваемый увидел подростка, который гулял во дворе многоквартирного дома. Мужчина схватил ребенка за шею и силой затащил в свою квартиру. Угрожая избиением и применив физическую силу, злоумышленник изнасиловал мальчика.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.
Отметим, в сети сообщают, что мужчине 57 лет, он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
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