Силой затащил в свою квартиру: в Кривом Роге мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика

На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай - мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика.

По данным следствия, подозреваемый увидел подростка, который гулял во дворе многоквартирного дома. Мужчина схватил ребенка за шею и силой затащил в свою квартиру. Угрожая избиением и применив физическую силу, злоумышленник изнасиловал мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Отметим, в сети сообщают, что мужчине 57 лет, он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: