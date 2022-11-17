Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут

Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут

Сегодня 16:10
просмотров

Российские оккупанты обстреливают все: торговые центры, жилые дома, энергетическую и критическую инфраструктуру, рынки.

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную

Среди «пострадавших» и самый большой в Харькове и всей Украине рынок «Барабашово». Его враг обстреливал неоднократно. Самый мощный обстрел произошел 17 марта, после чего вспыхнуло 6 масштабных пожаров.

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную

По данным пресс-службы торгового центра, пострадало около 15% общей площади (магазины, склады, парковки и т.п.).

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную

Недавно стало известно, что на месте сгоревшей от обстрелов части рынка «Барабашово» предлагают построить торговый город европейского типа со зданиями торгового, офисного, жилищного и социально-культурного назначения.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба торговой площадки «Барабашово».

Концерн «АВЭК и Ко» завершил разработку концепции восстановления ТЦ «Барабашово». Она предусматривает превращение в торговый город европейского типа со зданиями торгового, офисного, жилищного и социально-культурного назначения, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную

Концепция реконструкции разрабатывается в тесном сотрудничестве с харьковским городским головой Игорем Тереховым и соответствующими структурами Харьковского городского совета и будет интегрирована в общегородской план послевоенного восстановления Харькова.

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную

По данным администрации, на территории уже демонтировали разрушенные объекты и оценили ущерб. В проекте предусмотрен многоуровневый комплекс с торговым центром, жилыми и коммерческими зонами, офисами, центрами отдыха, учебными заведениями, каналами, парками, детскими площадками и зонами для занятия спортом.

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную

Читайте также:

 

Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную Українська Новости Днепра про Сильно пострадала от обстрелов: легендарную Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко
    Новости Днепра
    Сегодня 15:32
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

    Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

    Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук
    Новости Днепра
    Сегодня 07:53
    Есть угроза ракетного удара по Днепропетровщине, – Лукашук

    В Днепропетровской области раздается воздушная тревога.

    Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине
    Новости Днепра
    Вчера 16:23
    Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине

    В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации…

    Вчерашний ракетный удар рф по Украине стоил $700–900 млн, – Forbes
    Новости Украины
    Вчера 14:41
    Вчерашний ракетный удар рф по Украине стоил $700–900 млн, – Forbes

    Вчера, 15 ноября, россия выпустила более 90 ракет по территории…

    Последние новости

    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор
    Не остаться без Интернета: как из смартфона сделать модем и маршрутизатор

    Если отключили свет, но для работы очень нужен Интернет, то из обычного смартфона можно сделать как маршрутизатор беспроводной сети, так и модем, который будет раздавать сигнал Всемирной сети.

    Сегодня 17:30
    просмотров
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора
    Кто может поехать на Евровидение-2023: выбрали финалистов Нацотбора

    Суспільне избрало финалистов украинского нацотбора.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией
    Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский Боинг сбили боевики так называемой «ДНР», контролируемой Россией

    Спустя почти 9 лет окружной суд Гааги подтвердил, что малазийский Боинг в 2014 году сбили боевики так называемой "ДНР".

    Сегодня 16:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере
    На Днепропетровщине спасатели сняли бабушку, которая сидела на кондиционере

    В Каменском спасателям пришлось снимать пенсионерку с кондиционера.

    Сегодня 15:53
    просмотров
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре
    Ракетный удар сильно повредил общественный транспорт в Днепре

    Сегодняшний ракетный удар повредил транспорту инфраструктуру.

    Сегодня 15:39
    просмотров
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко
    Россияне ударили в Днепре по жилому кварталу, 23 человека пострадали, 15 из них – в больнице, – Резниченко

    Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит
    Заряжает роутер, ноутбук и использует солнечную энергию: как выбрать пауэрбанк и сколько он стоит

    Украину враг продолжает обстреливать ракетами. Его цель – объекты критической инфраструктуры, особенно электростанции. В Днепре уже несколько дней действуют аварийные отключения света, никаких графиков нет. Электричество может пропасть в любую минуту.  Чтобы не остаться без связи с внешним миром, и…

    Сегодня 15:15
    0
    просмотров
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности
    Фейсбук заблокировал пост Лукашука с предупреждением об опасности

    Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Днепр ракетами.

    Сегодня 14:55
    0
    просмотров
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие
    В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие

    Сегодня, 17 ноября, около 11:00 на улице Марии Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ.

    Сегодня 14:33
    2
    просмотров
    Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки
    Три человека спасли, 50 эвакуировали: спасатели Днепра рассказали новые подробности ракетной атаки

    В Днепре в результате попадания ракеты произошло два пожара.

    Сегодня 14:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх