Сильно пострадала от обстрелов: легендарную «Барабашовку» в Харькове частично снесут

Российские оккупанты обстреливают все: торговые центры, жилые дома, энергетическую и критическую инфраструктуру, рынки.

Среди «пострадавших» и самый большой в Харькове и всей Украине рынок «Барабашово». Его враг обстреливал неоднократно. Самый мощный обстрел произошел 17 марта, после чего вспыхнуло 6 масштабных пожаров.

По данным пресс-службы торгового центра, пострадало около 15% общей площади (магазины, склады, парковки и т.п.).

Недавно стало известно, что на месте сгоревшей от обстрелов части рынка «Барабашово» предлагают построить торговый город европейского типа со зданиями торгового, офисного, жилищного и социально-культурного назначения.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба торговой площадки «Барабашово».

Концерн «АВЭК и Ко» завершил разработку концепции восстановления ТЦ «Барабашово». Она предусматривает превращение в торговый город европейского типа со зданиями торгового, офисного, жилищного и социально-культурного назначения, — говорится в сообщении.

Концепция реконструкции разрабатывается в тесном сотрудничестве с харьковским городским головой Игорем Тереховым и соответствующими структурами Харьковского городского совета и будет интегрирована в общегородской план послевоенного восстановления Харькова.

По данным администрации, на территории уже демонтировали разрушенные объекты и оценили ущерб. В проекте предусмотрен многоуровневый комплекс с торговым центром, жилыми и коммерческими зонами, офисами, центрами отдыха, учебными заведениями, каналами, парками, детскими площадками и зонами для занятия спортом.

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