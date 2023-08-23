Сигнал от Путина российским элитам: Подоляк прокомментировал смерть Пригожина в авиатроще

Самолет Пригожина сбил российский ПВО.

Вечером 23 августа стало известно о смерти Евгения Пригожина. Что интересно, это произошло ровно через два месяца после так называемого мятежа в России.

Михаил Подоляк прокомментировал смерть Пригожина.

Относительно Пригожина: надо подождать развеяния тумана войны… Однако очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха – именно обнулившего его в июне 2023-го – и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные «гарантии Лукашенко» и в не менее абсурдное «честное слово» Путина. Показательное устранение Пригожина и командование Вагнера через два месяца после попытки переворота – это сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года: «Бейтесь! Нелояльность равна смерти». Но также это сигнал русским военным: «героев СВО» не будет. Если не украинский трибунал, то пуля ФСБ.

Заметим, что о смерти предводителя «Вагнера» стало известно вечером 23 августа. Первоначально появились сообщения о том, что российская ПВО сбила самолет в Брянской области. Впоследствии росСМИ предположили, что это был самолет Евгения Пригожина.

Позже смерть террориста и главаря Вагнера официально подтвердили в России.

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