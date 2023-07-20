Священник из Днепра снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью

Как сообщили в областной прокуратуре, в суд направили дело днепровского священника, который развращал собственных дочерей.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина изготовлял материалы порнографического характера с одной из девушек. Правоохранители обнаружили видео и фото, которые священник хранил дома.
Напомним, в апреле 2023 года задержан настоятель храма УПЦ МП из Днепра, который в течение нескольких лет развращал своих дочерей. Девочкам на тот момент было всего 12 и 13 лет.
Всё началось после смерти матери девочек. Священник совершал развратные действия со своими дочерями. Об этом пострадавшие рассказали своему старшему брату, который пожаловался на отца в полицию.
Сейчас дети живут с крестной, а отец находится под стражей.
Заметим, в день задержания подозреваемого, на сайте Днепропетровской епархии Украинской православной церкви появилось сообщение о том, что протоиерея Василия Неведома уволили с должности клирика за безнравственное поведение. Отмечается, что он служил в храме в честь Святителя Иоанна Златоуста.
Читайте также:
Автор:
Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время…
Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной…
Жительница Днепра слила информацию об обороне одного из мостов.
Без паники!
Сегодня ночью россияне снова атаковали ракетами и дронами Юг Украины – Николаевскую и Одесскую области.
Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время автотрощи в Кировоградской области.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной из маршруток курит "на ходу".
Жительница Днепра слила информацию об обороне одного из мостов.
Без паники!
Вчера, 19 июля, в Днепре на тротуар упал кусок балкона.
Официальная информация от Воздушных сил.
13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.
Не забудьте зонтик!
Сегодня ночью россияне снова терроризировали жителей Одесской и Николаевской областей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!