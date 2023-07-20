Священник из Днепра снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью

Выяснились жуткие детали по делу о священнике, который развращал собственных дочерей.

Как сообщили в областной прокуратуре, в суд направили дело днепровского священника, который развращал собственных дочерей.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина изготовлял материалы порнографического характера с одной из девушек. Правоохранители обнаружили видео и фото, которые священник хранил дома.

Напомним, в апреле 2023 года задержан настоятель храма УПЦ МП из Днепра, который в течение нескольких лет развращал своих дочерей. Девочкам на тот момент было всего 12 и 13 лет.

Всё началось после смерти матери девочек. Священник совершал развратные действия со своими дочерями. Об этом пострадавшие рассказали своему старшему брату, который пожаловался на отца в полицию.

Сейчас дети живут с крестной, а отец находится под стражей.

Заметим, в день задержания подозреваемого, на сайте Днепропетровской епархии Украинской православной церкви появилось сообщение о том, что протоиерея Василия Неведома уволили с должности клирика за безнравственное поведение. Отмечается, что он служил в храме в честь Святителя Иоанна Златоуста.

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