Сводил на свидание и избил: в Каменском орудует «кавалер»-разбойник

Как сообщили в полиции, мужчина познакомился с потерпевшей в одном из кафе Каменского. Вместе с женщиной они приятно общались, но после свидания «кавалер» ударил ее по лицу кулаком и обокрал.
У пострадавшей он забрал телефон и пакет с покупками. После этого он скрылся.
Впоследствии полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 34-летний мужчина, живущий в соседней области.
8 сентября по согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК – грабеж.
За нападение, украденное имущество и продукты мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
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