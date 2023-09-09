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Сводил на свидание и избил: в Каменском орудует «кавалер»-разбойник

Сегодня 12:45
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Мужчина познакомился с женщиной, но в конце свидания обокрал.

Новости Днепра про Сводил на свидание и избил: в Каменском орудует

Как сообщили в полиции, мужчина познакомился с потерпевшей в одном из кафе Каменского. Вместе с женщиной они приятно общались, но после свидания «кавалер» ударил ее по лицу кулаком и обокрал.

У пострадавшей он забрал телефон и пакет с покупками. После этого он скрылся.

Впоследствии полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 34-летний мужчина, живущий в соседней области.

8 сентября по согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК – грабеж.

За нападение, украденное имущество и продукты мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

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