Светящиеся фонтаны и парящие шары: на каких улицах в Днепре можно полюбоваться вечерней иллюминацией

Отдохнуть после работы и полюбоваться красотой улиц города можно сразу на нескольких локациях в Днепре. Они превращены в пешеходные зоны, где есть все удобства для времяпровождения, встреч и фотосессий. Тут жители могут гулять с детьми, любоваться яркой подсветкой и фонтанами.

Улица Яворницкого

На улице, ведущей к парку Шевченко каждый вечер зажигается десятки огней, а сам вход в парк регулярно подсвечивают разными цветами. Улица несколько лет назад стала пешеходной и тут есть все для комфорта людей: лавочки, качели, питьевой фонтанчик и даже столики.

Сквер Прибрежный

Сквер был открыт в 2019 году. Большую его часть занимают детские площадки, есть много лавочек и большой фонтан. В ночное время в сквере включают подсветку и фонари. Благодаря этому меняется весь внешний вид территории.

Екатеринославский бульвар

С наступлением сумерек тут включаются различная иллюминация. С двух сторон бульвар окружен магазинами, барами, ресторанами и каждый вечер каждый из них зажигает огни. «Фишка» бульвара – большие шары и круги, словно подвешенные в воздухе. Место выглядит очень ярко и стильно. Тут регулярно проводятся различные фотосессии. Но мест для сидения на бульваре крайне мало.

Улица Короленко

Реконструкция улицы завершилась в 2020 году. Тогда же она стала пешеходной зоной. Тут уложили тротуарную плитку, установили скамейки, фонтан, современное освещение и несколько арт-объектов. В вечернее время тут включается подсветка деревьев, фонтана и уличных «фонариков» которые словно парят в воздухе. Цвет подсветки регулярно меняется и каким цветом заиграет вода в фонтане – всегда сюрприз. Также меняется цвет зданий, стоящих на улице.

И хотя полномасштабная война внесла свои корректировки в освещение пешеходных улиц – они теперь светят не так ярко, часть иллюминации отключена, но все равно они выглядят очень красиво.

фото взяты с открытых источников и носят иллюстративных характер, т.к. были сделаны до 24.02.2022

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