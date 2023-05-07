Света не будет почти целый день. В Днепре 8 мая без электричества останется сотня домов: адреса

Света не будет 8 мая с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

Отсутствие электричества в домах днепрян будет связано с ремонтными работами. Об этом информирует энергетическая компания ЦЭК.

В понедельник, 8 мая, в Днепре ряд жилых домов останется без электроэнергии. Свет исчезнет с 8:00 до 17:00.

В Днепре анонимы продолжают отправлять в колл-центры и на электронную…

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