Сайт Днепра Новости Света не будет почти целый день. В Днепре 8 мая без электричества останется сотня домов: адреса Света не будет почти целый день. В Днепре 8 мая без электричества останется сотня домов: адреса
В понедельник, 8 мая, в Днепре ряд жилых домов останется без электроэнергии. Свет исчезнет с 8:00 до 17:00.
Отсутствие электричества в домах днепрян будет связано с ремонтными работами. Об этом информирует энергетическая компания ЦЭК.
Света не будет 8 мая с 8:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Агрономическая: 1, 2, 2А, 3-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ангарская: 1-14; ул. Арбатская: 34, 34А , 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55; ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22; ул. Ачинская: 1, 3, 5, 7, 9; ул. Мартовская: 7- 21 (непарные); ул. Отрадная: 1-2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13; ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10, 12, 14, 16; ул. Днепровская: 1-21, 21А, 22; ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24; ул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33; ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18; ул. Ленская: 1-12, 12А, 13, 14; ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31; ул. Монтажная: 1-4, 6-23, 23А, 24-32, 32А, 33-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73; ул. Моцарта: 1-14; ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22; ул. Александри Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А, 89-94, 96-118 (парні); ул. Павла Тичины: 1, 1В, 3, 5, 7; ул. Патриотичная: 1-13 (непарные), 15А, 15Б, 17, 19, 21; ул. Победы: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (парные), 134Б, 136-198 (парные); ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 11, 13, 15, 17; ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А; ул. Серпнева: 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Серпуховская: 1, 1А, 2-14; ул. Солидарная: 1, 1А, 3-15 (непарные); ул. Соломенская: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56; ул. Софиевская: 1; ул. Старицкого: 3, 5-22; ул. Старобельская: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А; ул. Старова: 1-22; ул. Сурская: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (непарные); ул. Филатова: 1-7; пер. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16; пер. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19; ул. Данила Нечая: 17, 23, 29, 31; ул. Подмогильного: 9. Читайте также:
Українська Русский Анна Кравчук
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