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Света не будет: кому из днепрян нужно зарядить гаджеты

Сегодня 06:45
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В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6 апреля.

Новости Днепра про Света не будет: кому из днепрян нужно зарядить гаджеты

Из-за ремонтных работ света не будет с 08:00 до 17:00 по таким адресам: 

  • ул. Дмитрия Кедрина, 59, 66;
  • ул. Криворожская, 10;
  • ул. Макарова, 8;
  • пер. Станкостроительный, 3.

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