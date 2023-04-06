Света не будет: кому из днепрян нужно зарядить гаджеты

Из-за ремонтных работ света не будет с 08:00 до 17:00 по таким адресам:

В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6 апреля.

Обязательно захватите с собой зонт!

В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в…

Обязательно захватите с собой зонт!

Пытался откупиться: в Никопольском районе задержан мужчина за хранение наркотиков В городе Покров Никопольского районе мужчина у которого обнаружили наркотики попытался предложить взятку полицейским. просмотров

Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии Сегодня вражеская армия в очередной раз обстреляла Никополь. Под огонь попала гражданская инфраструктура. просмотров

В центре Москвы вспыхнуло одно из зданий Минобороны РФ В среду вечером, 5 апреля, масштабный пожар произошел в здании Министерства обороны России, расположенном на улице Знаменка,19. просмотров

В Днепре возле заправки нашли обнаженный труп женщины Полиция Днепра расследует убийство женщины, обнаженное тело которой нашли возле заправки 5 апреля. просмотров