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  • Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа

Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа

Сегодня 21:19
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В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но ограничения могут быть немного мягче.

Новости Днепра про Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа

В пятницу, 30 августа, также будуть отключать свет весь день, сообщает ДТЭК. Задействуют одну, две и три очереди в разное время суток.

Объемы отключений:

00:00 – 06:00 – одна очередь (для одной из очередей ДТЭК могут отменить отключение)
06:00 – 09:00 – две очереди (без светло-серых графиков)
09:00 – 14:00 – одна очередь
14:00 – 18:00 – две очереди
18:00 – 21:00 – три очереди (будут действовать светло-серые графики)
21:00 – 24:00 – две очереди

Центральная энергетическая компания (ЦЭК) также обнародовала свои графики.

1 очередь: с 10:00 до 15:00; с 20:00 до 24:00.

2 очередь: с 00:00 до 05:00; с 20:00 до 24:00.

3 очередь: с 06:00 до 09:00;с 18:00 до 20:00.

4 очередь: с 05:00 до 10:00;с 15:00 до 20:00.

5 очередь: с 14:00 до 15:00; с 20:00 до 21:00.

6 очередь: с 15:00 до 20:00.

Плановых отключений завтра не планируется.

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