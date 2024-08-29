Света может быть немного больше: как будут выключать электроэнергию в Днепре 30 августа

В пятницу, 30 августа, также будуть отключать свет весь день, сообщает ДТЭК. Задействуют одну, две и три очереди в разное время суток.
Объемы отключений:
00:00 – 06:00 – одна очередь (для одной из очередей ДТЭК могут отменить отключение)
06:00 – 09:00 – две очереди (без светло-серых графиков)
09:00 – 14:00 – одна очередь
14:00 – 18:00 – две очереди
18:00 – 21:00 – три очереди (будут действовать светло-серые графики)
21:00 – 24:00 – две очереди
Центральная энергетическая компания (ЦЭК) также обнародовала свои графики.
1 очередь: с 10:00 до 15:00; с 20:00 до 24:00.
2 очередь: с 00:00 до 05:00; с 20:00 до 24:00.
3 очередь: с 06:00 до 09:00;с 18:00 до 20:00.
4 очередь: с 05:00 до 10:00;с 15:00 до 20:00.
5 очередь: с 14:00 до 15:00; с 20:00 до 21:00.
6 очередь: с 15:00 до 20:00.
Плановых отключений завтра не планируется.
Читайте также:
Автор:
В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей.
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Стало известно, что за взрыв слышали в пригороде Днепра во…
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные…
В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей.
Днепровский спортсмен завоевал для Украины первую медаль.
Украина потеряла первый самолет F-16
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Стало известно, что за взрыв слышали в пригороде Днепра во время одной из тревог.
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные рестораны, которые впоследствии становятся культовыми. Более 50 лет назад на только построенной набережной открылся ресторан «Красный коралл» и со временем превратился в один из любимейших ресторанов жителей города.
Грузовик вез несколько тонн замороженных собак из Днепра, но попал по дороге в Одессу в ДТП.
Полезная информация!
Стали известны пять нововведений, ожидающих учеников в школах Днепропетровщины.
В Днепре есть изменения в работе транспорта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!