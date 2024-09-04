Света будет много: какие графики отключений будут действовать в Днепре 5 сентября

В четверг, 5 сентября, в Днепре и во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений. Это значит, что если не будет непредсказуемых ситуаций, то света будет гораздо больше.
Потребители ДТЭК будут без светло-серых графиков, а потребителям ЦЭК в сутки свет планируют выключать всего на 5 часов.
График ЦЭК:
1 очередь: с 05:00 до 10:00.
2 очередь: с 15:00 до 20:00.
3 очередь: с 20:00 до 24:00.
4 очередь: с 00:00 до 05:00.
6 очередь: с 10:00 до 15:00.
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