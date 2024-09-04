Света будет много: какие графики отключений будут действовать в Днепре 5 сентября

Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.

В четверг, 5 сентября, в Днепре и во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений. Это значит, что если не будет непредсказуемых ситуаций, то света будет гораздо больше.

Потребители ДТЭК будут без светло-серых графиков, а потребителям ЦЭК в сутки свет планируют выключать всего на 5 часов.

График ЦЭК:

1 очередь: с 05:00 до 10:00.

2 очередь: с 15:00 до 20:00.

3 очередь: с 20:00 до 24:00.

4 очередь: с 00:00 до 05:00.

6 очередь: с 10:00 до 15:00.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: