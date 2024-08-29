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  • Света будет меньше: произошли изменения в применении графиков отключений в Днепре 29 августа

Света будет меньше: произошли изменения в применении графиков отключений в Днепре 29 августа

Сегодня 07:28
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Света будет еще меньше, чем планировалось.

Новости Днепра про Света будет меньше: произошли изменения в применении графиков отключений в Днепре 29 августа

В Днепре в четверг 29 августа используются графики почасовых отключений света. Предварительно планировалось применение двух и трех очередей отключений.

В Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК сообщили об изменениях: отключение трех очередей одновременно будет применяться до конца суток, начиная с 07:00.

По распоряжению диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго» сегодня до 15:00 применяются отключения 3 очередей одновременно: с 07:00 дополнительно применяется отключение 1 очереди, — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов применяется отключение 1, 5 и 6 очередей абонентов ЦЭК.

Новые графики будут обнародованы в ближайшее время.

Следить за изменениями можно в Telegram-каналах ДТЭК и ЦЭК. Проверить отношение своего адреса к определенной очереди отключений можно на сайте ЦЭК или чат-боте ДТЭК.

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