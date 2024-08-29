Света будет меньше: произошли изменения в применении графиков отключений в Днепре 29 августа

В Днепре в четверг 29 августа используются графики почасовых отключений света. Предварительно планировалось применение двух и трех очередей отключений.
В Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК сообщили об изменениях: отключение трех очередей одновременно будет применяться до конца суток, начиная с 07:00.
По распоряжению диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго» сегодня до 15:00 применяются отключения 3 очередей одновременно: с 07:00 дополнительно применяется отключение 1 очереди, — говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов применяется отключение 1, 5 и 6 очередей абонентов ЦЭК.
Новые графики будут обнародованы в ближайшее время.
Следить за изменениями можно в Telegram-каналах ДТЭК и ЦЭК. Проверить отношение своего адреса к определенной очереди отключений можно на сайте ЦЭК или чат-боте ДТЭК.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге раздастся взрыв.
Трамвай №1 снова сменит маршрут.
В центре Днепра отключат воду.
В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.
В Кривом Роге раздастся взрыв.
Трамвай №1 снова сменит маршрут.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге простились с бойцов, который погиб возле Соледара.
Некоторые хозяйства могут изменить размер субсидии.
В центре Днепра отключат воду.
В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.
В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.
Число пострадавших возросло до 9.
В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!