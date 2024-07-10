Света будет мало: скольким очередям потребителей в Днепре будут отключать электроэнергию 11 июля

В Укрэнерго сообщили нелестные новости.

В четверг, 11 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять сразу четыре очереди отключений одновременно. Это означает, что в Днепре задействуют так называемые светло-серые графики.

В остальные часы будут выключать по три очереди, так что будет немного легче, и возможно обойдется без дополнительных ограничений. Причина усиления ограничений – рост потребления в жару.

Напомним, в Днепре для абонентов ЦЭК были введены новые графики отключений света.

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