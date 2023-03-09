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Сверхтяжелые ночь и утро: враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами

Сегодня 08:30
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"Прилеты" – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Новости Днепра про Сверхтяжелые ночь и утро: враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами

Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два – пострадали.
 
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
 
«Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Укрощают пожары и ликвидируют последствия атак. 
Продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов.

В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранение получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний.
 
Всюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется.
 
‼️Больше деталей — позже.
 
‼️Не публикуйте фото и видео прилетов! Не помогайте врагу!», — написал Лысак.
 
 
Что известно:
 
В ночь на 9 марта в Днепропетровской области прозвучала серия взрывов.
Из-за атаки войск РФ на Днепропетровщине применили экстренные отключения света, сообщили в компании ДТЭК. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетике, говорится в сообщении. Метрополитен начал работу в 7:25.
Из-за обесточения подстанций в Днепре приостановили работу электротранспорта, сообщают в профильном департаменте горсовета.
Не работает одна из насосных станций, без воды несколько домов по проспекту Мира.
В Каменском, по данным городского головы Андрея Белоусова, из-за атаки превентивно обесточили левобережную часть города вместе с котельной. По его информации, в городе сработало ПВО.
В ночь на 9 марта российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов. Звуки взрывов раздались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Хмельницком, Винницкой и других населенных пунктах.

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