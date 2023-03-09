Сверхтяжелые ночь и утро: враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами

«Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Укрощают пожары и ликвидируют последствия атак.Продолжал враг и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской общине и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов.В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранение получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний.Всюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется.‼️Больше деталей — позже.‼️Не публикуйте фото и видео прилетов! Не помогайте врагу!», — написал Лысак.
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