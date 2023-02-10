Сварочный аппарат и индукционная плитка: в Днепровском районе мужчина ограбил дом

В Днепровском районе в поселке Опытное мужчина обокрал дом.

В поселке Опытное мужчина разбил окно камнем, проник в дом и ограбил его. Вор вынес сварочный аппарат, индукционную плитку и другие вещи владельцев дома.

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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