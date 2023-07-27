Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

По Днепру и окрестностям прошелся настоящий тайфун. Первыми пострадали автомобили и электропровода.
Горожане сообщают о десятках изуродованных из-за деревьев машин. Ветрюган был настолько силен, что вырвал их с корнями.
На Красном Камне дерево упало на балкон.
Сносило не только малые рекламные вывески, но и большие билборды.
Вот так выглядит частный двор в Таромском.
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В Днепре погодный апокалипсис.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации…
27 июля Днепр накрыло непогодой.
В Днепре погодный апокалипсис.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации из Азовстали.
В воздушных силах не исключают повторения вчерашней массовой атаки.
В Днепре подросток упал со 2-го этажа.
Сегодня, 27 июля, в Каменском с центрального проспекта Свободы "снесли" памятник Леониду Брежневу.
Украинское контрнаступление идет не так быстро, как возможно планировалось. Причина – большое количество мин, установленных врагом. Они мешают нашим военным двигаться быстрее. Часть аналитиков – украинских и иностранных изменили свои прогнозы по поводу окончания войны.
Городской голова Днепра поддержал украинскую фехтовальщицу, которая не пожала руку сопернице из России
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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