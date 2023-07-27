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  • Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Сегодня 23:01
просмотров

Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

По Днепру и окрестностям прошелся настоящий тайфун. Первыми пострадали автомобили и электропровода.

Горожане сообщают о десятках изуродованных из-за деревьев машин. Ветрюган был настолько силен, что вырвал их с корнями.

На Красном Камне дерево упало на балкон.

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Сносило не только малые рекламные вывески, но и большие билборды.

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Вот так выглядит частный двор в Таромском.

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

На проводах троллейбуса валяются ветки. Коммунальщики уже начали работу по ликвидации последствий непогоды.
 

Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)

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Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сваленные деревья изуродовали автомобили и дома: Днепр и окрестности приходят в себя после тайфуна (ФОТО)Русский

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