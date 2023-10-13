«Существует со времен ледниковой эры»: в Днепре раскрыли локацию тайного озера о котором мало кто знает

В Днепре раскрыли тайну озера, расположенного посреди жилых кварталов.

Если о таких популярных локациях, как озеро в парке Глобы и мини-пруд у церкви на Победе-6 знают все, то о существовании этого водоема почти никто не догадывается. Днепрянин Алексей раскрыл тайну озера, которое находится недалеко от бизнес-центров и известных ресторанов.

Как оказалось, на Победе еще одно озеро. Расположено оно за «Кубом» напротив «Бартоломео».

Глубина водоема 2 метра, но по размерам озеро больше похоже на огромную лужу. Впрочем, в пруду даже водятся мальки и карасики. Однако для отдыха или рыбалки эта локация не подходит. Вода грязная, а рядом бегают крысы.

Днепряне говорят, что раньше здесь плавали утки и гуси, но сейчас из-за сильного загрязнения птицы облетают водоем стороной.

Никто точно не знает сколько лет этому озеру, но горожане шутят о том, что оно появилось во времена ледникового периода.

Оно очень грязное. Раньше здесь плавало много гусей.

Вы сделали очень хорошие фотографии, в жизни она не так велика, как кажется, раньше там даже плавали утки.

Его бы почистить.

Знаем, знаем… удивительно, что не зарастает. Когда-то оно было за забором и понаслышке зарыблялось кем-то, — рассказывают днепряне.

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