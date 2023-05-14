Сунет «африканская» жара и небольшая метео-зрада: какой будет погода в Днепре на следующей неделе

В понедельник в Украине будет тепло. По словам синоптикини Наталки Диденко, в течение дня температура воздуха в некоторых областях прогреется до летних +24. Детальнее можно увидеть на карте ниже.
Горячее будет на юге страны – в Одессе и Николаеве, где уже начинается пляжный сезон. Летняя жара придет и на Днепропетровщину. До +25 будет в Кривом Роге, а в Днепре несколько прохладнее всего +22..+23.
Во вторник, 15 мая, нас ждет очередная метео-зрада, которая принесет незначительное похолодание. В Днепре ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +21 градуса тепла.
По-настоящему горячо будет ближе к выходным, поэтому можно планировать пикники и отдых на природе. Или просто прогуляться город или посетить экскурсии. Об ивентах мая мы рассказывали ТУТ.
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