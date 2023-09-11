Сумма не имеет значения: чьи платежи обязательно проверят по новым правилам

Как отметили в НБУ, при открытии нового счета украинцы заполняют анкету, где прописывают ожидаемый размер платежей за календарный месяц.
По новым правилам, банки теперь должны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.
В то же время это не распространяется на физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.
Банк проверит клиента если:
Обязательно проверят подозрительные операции и здесь не действует ограничение по сумме. Речь идет о платежах, которые могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
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