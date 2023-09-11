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Сумма не имеет значения: чьи платежи обязательно проверят по новым правилам

Сегодня 21:32
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Банки должны проверять клиентов, которые тратят больше суммы, указанной в анкетах.

Новости Днепра про Сумма не имеет значения: чьи платежи обязательно проверят по новым правилам

Как отметили в НБУ, при открытии нового счета украинцы заполняют анкету, где прописывают ожидаемый размер платежей за календарный месяц.

По новым правилам, банки теперь должны реагировать на случаи, когда заявленные суммы выше фактических.

В то же время это не распространяется на физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование.

Банк проверит клиента если:

  • из-за транзакции от 400 тыс. грн;
  • если кто-то из участников транзакции имеет регистрацию, местожительство или местонахождение, счет в РФ или государстве, которое
  • выполняет или ненадлежаще выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;
  • если финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей и других связанных с ними лиц;
  • если производятся платежные операции по переводу средств за границу;
  • если осуществляются финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
  • как электронного е-резидента, осуществляющего финансовые операции.

Обязательно проверят подозрительные операции и здесь не действует ограничение по сумме. Речь идет о платежах, которые могут быть результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

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Новости Днепра про Сумма не имеет значения: чьи платежи обязательно проверят по новым правиламУкраїнська Новости Днепра про Сумма не имеет значения: чьи платежи обязательно проверят по новым правиламРусский

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