Сумайя, Теона, Кай и Авель: редкие имена, которыми называли детей в Кривом Роге

В Криворожском горсовете рассказали, какими редкими именами называли новорожденных в городе. Так, с начала года в Кривом Роге появилось на свет 1119 малышей.
Выбор имени ребенка – право родителей. Творчество украинцев проявляется в выборе редкоиспользуемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов, — отметили чиновники.
Для новорожденных девочек выбрали имена: Теона, Мане, Сумайя, Аманда, Хлоя, Валия, Муна, Аюна, Иулиания, София, Мануна, Нарина, Менуха-Рахель.
Мальчикам дали такие имена: Тит, Амир, Адилле, Кай, Данай, Нил, Один, Десмонд, Алан, Фаддей, Адиль, Леви, Авель, Доминик, Тихон-Леон.
В то же время, в центре «Виза» зарегистрировали 33 младенца, которым придумали более привычные для нас имена: Богдан, Федор, Николай, Егор, Данило, Марк, Михаил, Максим, Александр, Полина, Милана, Валерия, Марина.
В горсовете также отметили, что с начала года в Днепропетровской области родилось 4675 младенцев.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.
Будьте осторожны за рулем!
Сегодня утром в Каменском на проспекте Василия Стуса загорелся легковой…
В Криворожье 46-летняя женщина выпала из окна на 5-м этаже.
Работа в Днепре с ежедневной оплатой позволяет получать «живые» деньги каждый день и не ждать определенного числа месяца. На получку каждый день могут рассчитывать сиделки, продавцы, разнорабочие, курьеры и еще много специалистов.
Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.
ПЦУ перешла на Новоюлианский календарь.
23 мая на трассе возле села Булаховка полицейские задержали 35-летнюю женщину за продажу наркотиков. Она как раз ожидала на обочине покупателя.
Будьте осторожны за рулем!
Зарегистрировать место жительства в Днепре можно через Центры предоставления админуслуг или портал «Дія». Без регистрации ребенок или взрослый не сможет получить часть услуг от государства или элементарно оформить кредит в банке.
В Днепре и области будут следить за скоростью на дорогах.
На Победе из лап сойок-разбойниц вырвали маленького совенка.
Сегодня утром в Каменском на проспекте Василия Стуса загорелся легковой автомобиль.
В сети показали старую схему Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!