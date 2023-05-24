Сумайя, Теона, Кай и Авель: редкие имена, которыми называли детей в Кривом Роге

В Кривом Роге в 2023 году появилось на свет более тысячи малышей.

В Криворожском горсовете рассказали, какими редкими именами называли новорожденных в городе. Так, с начала года в Кривом Роге появилось на свет 1119 малышей.

Выбор имени ребенка – право родителей. Творчество украинцев проявляется в выборе редкоиспользуемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов, — отметили чиновники.

Для новорожденных девочек выбрали имена: Теона, Мане, Сумайя, Аманда, Хлоя, Валия, Муна, Аюна, Иулиания, София, Мануна, Нарина, Менуха-Рахель.

Мальчикам дали такие имена: Тит, Амир, Адилле, Кай, Данай, Нил, Один, Десмонд, Алан, Фаддей, Адиль, Леви, Авель, Доминик, Тихон-Леон.

В то же время, в центре «Виза» зарегистрировали 33 младенца, которым придумали более привычные для нас имена: Богдан, Федор, Николай, Егор, Данило, Марк, Михаил, Максим, Александр, Полина, Милана, Валерия, Марина.

В горсовете также отметили, что с начала года в Днепропетровской области родилось 4675 младенцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей.