Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклонения

За прошедшую неделю с 12 по 18 августа в Днепропетровской области проверили качество воды в реках и озерах. Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Лаборатории по водным объектам на территории области в пределах пляжей провели 53 исследования воды водоемов на микробиологические показатели, из них 8 (15,1%) нестандартных:
На физико-химические показатели проведено 75 исследований воды водоемов, из которых 10 (13,3%) не соответствовали нормативам по показателям на сухой остаток, хлориды, ХСК, сульфаты в воде:
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