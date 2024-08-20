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Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклонения

Сегодня 19:18
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Реки на Днепропетровщине до сих пор опасны для отдыха.

Новости Днепра про Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклонения

За прошедшую неделю с 12 по 18 августа в Днепропетровской области проверили качество воды в реках и озерах. Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Лаборатории по водным объектам на территории области в пределах пляжей провели 53 исследования воды водоемов на микробиологические показатели, из них 8 (15,1%) нестандартных:

  • в реке Днепр в черте города Днепр;
  • в реке Днепр в Каменском;
  • в Каменском водохранилище на реке Днепр в пределах Верхнеднепровска;
  • в реке Самара в Новомосковске.

На физико-химические показатели проведено 75 исследований воды водоемов, из которых 10 (13,3%) не соответствовали нормативам по показателям на сухой остаток, хлориды, ХСК, сульфаты в воде:

  • реки Волчья в пределах Павлограда;
  • БСК-5, ХСК в Каменском водохранилище на реке Днепр в пределах Верхнеднепровска.

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Новости Днепра про Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклоненияУкраїнська Новости Днепра про Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклоненияРусский

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