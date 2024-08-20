Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклонения

Реки на Днепропетровщине до сих пор опасны для отдыха.

За прошедшую неделю с 12 по 18 августа в Днепропетровской области проверили качество воды в реках и озерах. Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Лаборатории по водным объектам на территории области в пределах пляжей провели 53 исследования воды водоемов на микробиологические показатели, из них 8 (15,1%) нестандартных:

в реке Днепр в черте города Днепр;

в реке Днепр в Каменском;

в Каменском водохранилище на реке Днепр в пределах Верхнеднепровска;

в реке Самара в Новомосковске.

На физико-химические показатели проведено 75 исследований воды водоемов, из которых 10 (13,3%) не соответствовали нормативам по показателям на сухой остаток, хлориды, ХСК, сульфаты в воде:

реки Волчья в пределах Павлограда;

БСК-5, ХСК в Каменском водохранилище на реке Днепр в пределах Верхнеднепровска.

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