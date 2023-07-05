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Судья из Черкащины считает гибель людей в Днепре во время ракетных атак «сопутствующими потерями войны»

Вчера 12:51
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Судья из Черкасской области считает, что россияне специально не целились в дом в Днепре 14 января, а гибель людей это "сопутствующие потери войны",

Новости Днепра про Судья из Черкащины считает гибель людей в Днепре во время ракетных атак

Об этом сообщили в СБУ.

Судья Звенигородского районного суда Черкасской области отрицала военные преступления РФ. На записях разговоров, опубликованных СБУ, чинновница высказалась об ударе по дому в Днепре. Она считает, что россияне экономят снаряды, поэтому запускают дешевые не высокоточные ракеты, не долетающие до целей. А гибель людей во время теракта 14 января она назвала «сопутствующими потерями войны».

Во время разговора судья отрицала и другие преступления РФ, аргументируя свое мнение тем, что оккупантам не выгодно бить по гражданским объектам.

Россиянам н**уй не нужны ваши дети, — высказалась судья в разговоре с подругой.

Кроме этого, чиновница не скрывает свою пророссийскую позицию. Судья поддерживает оккупацию Крыма и Мелитополя. Она восхваляла введение на оккупированных территориях российского законодательства.

Что интересно, женщина раньше была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда.

Судья планировала выйти на пенсию, чтобы переехать в Крым. В то же время, она надеялась пожизненно получать пенсионные выплаты из украинского бюджета.

Во время обысков у судьи обнаружили рубли, доллары, мобильные телефоны и компьютерную технику и другие доказательства. Фигурантке объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Послушать разговор судьи можно на видео.

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