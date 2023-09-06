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Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО

Сегодня 12:25
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Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы адвокатов Игоря Коломойского.
Новости Днепра про Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО

фото: Укрінформ

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на арест олигарха Игоря Коломойского с возможностью внесения залога на 25 сентября. Об этом сообщает Укрінформ. 

Во время заседания, которое длилось несколько минут, глава коллегии судей Виктор Глиняный отметил, что еще не поступили материалы дела из Шевченковского райсуда столицы. Поэтому жалобу сегодня рассмотреть не смогут.

Адвокаты обвиняемого протестовали против переноса, ведь Коломойский должен просидеть в СИЗО до 25 сентября. Они отметили, что обвиняемый не будет вносить залог, поскольку считает его необоснованным.

Что предшествовало

2 сентября СБУ посетила Игоря Коломойского, чтобы вручить ему подозрение по нескольким статьям. В частности, бизнесмена, тесно связанного с Днепром, подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

По данным правоохранителей, за семь лет с 2013 по 2020, Коломойский легализовал пол миллиарда гривен незаконно полученных денег. По мнению прокуроров, он использовал инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.

На суде одиозному бизнесмену выбирали меру пресечения. Шевченковский районный суд Киева хочет посадить Коломойского под стражу на два месяца с альтернативой в виде залога в 509 миллионов гривен. Интересно, что эта сумма почти равна той, которую подозреваемый отмыл за семь лет.

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Новости Днепра про Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗОУкраїнська Новости Днепра про Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗОРусский

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